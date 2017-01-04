Земную жизнь пройдя до половины, мы очутились… Нет, не в сумрачном лесу, где Данте встретил своего проводника по царству мёртвых, но на берегах кровавой реки Флегетон, в которой поэт поместил отбывать наказание души земных тиранов и царей. Именно на берегах сей адской ривьеры нам и назначил встречу Иоанн Васильевич Грозный, чьи деяния до сих пор в России вызывают ожесточённые дискуссии. Поэтому мы и решили адресовать все спорные вопросы самому духу Грозного.
Лайф публикует «спиритуалистическое» интервью русского царя Иоанна IV Васильевича Грозного
Благолюбие. Том III
монах Павел
А. Из Отечника
Тема 38. О том, что стяжавший любовь и смирение о Господе никогда не огорчает ближнего, но всячески ему угождает и улаживает его дела как свои собственные
Сказал авва Агафон, что он не просто подавал милостыню, но всегда заботился о том, чтобы милостыня дошла до того, кому он подает. Он считал, что выгода брата для него самая большая прибыль.
Вавилон Апокалипсиса
Алексей Владимирович Скиженок
Тема «Вавилон» по Книге Бытия будет неполной, если не пытаться понять, что такое Вавилон Апокалипсиса или «блудница Вавилон». Чтение Апокалипсиса – трудно и небезопасно. Такая это книга Апокалипсис, что ее никогда не читают в Церкви. Почему это так?
Иисус из Назарета. Глава 5
Йозеф Ратцингер
Папа Бенедикт XVI
Глава пятая. Молитва Господня
Нагорная проповедь, как мы видели, дает нам всеобъемлющую картину праведного человеческого бытия. Она показывает, что это означает — быть человеком. Ее основные положения можно суммарно изложить так: человек познает себя только через Бога; и только если он живет в союзе с Богом, его жизнь будет праведной. Бог, однако, не предстает здесь каким-то неведомым, далеким незнакомцем. Он являет нам Свой лик в Иисусе — Его дела и Его воля научают нас распознавать мысли и волю Самого Бога.
Прокурор: Все обвинения против игумена Ефрема и монастыря Ватопед оказались наговорами...
Василики Крина, прокурор высшего Апелляционного суда по особо тяжким преступлениям, в процессе о так называемом «Ватопедском деле» заявила что не находит в этом деле состава преступления и предложила прекратить судебное преследование всех обвиняемых.
Кузнецова призвала создать в России публичный реестр педофилов
Антонов Антон
По мнению специалистов, наиболее эффективный способ защиты детей от педофилов – создание публичного реестра, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Гендерная революция» как тоталитарная идеология Запада
Январский номер всемирно-популярного журнала National Geographic выйдет с фотографией трансгендера на обложке.
Причем, что характерно, не какого-нибудь, а ребенка. Чтобы, так сказать, осветить со всех сторон эту проблему своим национально-географическим светом…
Благолюбие. Том III
монах Павел
Тема 37. О том, что любовь выше всех добродетелей и кто удостоился любви от Бога, тот заботится о пользе и спокойствии ближнего больше, чем о себе
Из святого Палладия
В книге Ипполита, заставшего еще апостолов, я нашел (поучительный) рассказ. В Коринфе жила одна девушка, благородная, прекрасная и добродетельной жизни. В годы гонений на нее донесли судье, который был идолопоклонником, что она якобы хулит императоров и идолов.
Родители с 10 детьми бежали из Германии в Сибирь из-за уроков сексуального просвещения
На север Новосибирской области 18 декабря из Германии прибыла семья Мартенс – супруги Ойген, Луиза и десять их детей. Семья Мартенс стала известной после нашумевшего скандала, озвученного по федеральным российским каналам. Глава семьи Мартенс был подвергнут аресту за отказ разрешить дочери посещать уроки «сексуального просвещения».
В Германии не хотят давать ход расследованию «педофильского эксперимента», в котором замешаны власти
Расследование так называемого «педофильского эксперимента» в Германии застопорилось из-за нежелания властей давать ход этому делу. Скандал, который разгорелся вокруг берлинского Сената, наткнулся на «стену молчания».